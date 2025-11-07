«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин набрал 2 очка, Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев Сидни Кросби оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Девар. У «Кэпс» отличились Дилан Строум, Расмус Сандин и Том Уилсон.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Он стал первым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне. У 39-летнего россиянина 3 гола и 17 ассистов.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи. На счету 40-летнего россиянина 10 (3+7) очков в 14 играх этого сезона.

«Питтсбург» набрал 20 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 15 очков в 14 играх.