7 ноября 2025, 06:12

«Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Овечкин набрал 2 очка, Малкин сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Александр Овечкин атакует ворота «Питтсбурга».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» на своем льду выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У хозяев Сидни Кросби оформил дубль, а также по одной шайбе забросили Энтони Манта, Брайан Раст и Коннор Девар. У «Кэпс» отличились Дилан Строум, Расмус Сандин и Том Уилсон.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голевой передачей. Он стал первым россиянином, набравшим 20 очков в этом сезоне. У 39-летнего россиянина 3 гола и 17 ассистов.

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи. На счету 40-летнего россиянина 10 (3+7) очков в 14 играх этого сезона.

«Питтсбург» набрал 20 очков в 15 матчах и занимает 3-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 15 очков в 14 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат
7 ноября, 03:30. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Вашингтон
Александр Овечкин
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
  • Капитон Матроскин

    Чо притих, думал не замечу? только изподтишка и умеешь? а как ответить - сразу -Америка, спасите? Думал в тебе - хоть принципы имеются, ну, на край - слово держать - х... бы там..

    08.11.2025

  • _Mike N_

    валенок, я про плей-офф говорю

    07.11.2025

  • Zулус

    мы решаем вопросы путем переговоров, с данной категорией ботов только путем полного словесного уничтожения. это же видно, он сначала дизит, а на следующее сообщение, где нейтральный текст, а не ответ ему, начиает плюсить.

    07.11.2025

  • Интерес

    Никто на эту Моську и пилюли тратить не будет - своим дерьмом захлебнётся.

    07.11.2025

  • alehan.227471

    канадских свиней отпендюрим! Братья Ткачак

    07.11.2025

  • VeryOldLazy

    Устарела осина... бук, тополь, орешник тож... само то

    07.11.2025

  • Neil

    Купянск.

    07.11.2025

  • Neil

    ну ребята стараются, много полезного делают, но не достаточно конечно. Но главный вредитель и кто тянет Про на дно, это никч?мный мак Майкл.

    07.11.2025

  • * 100% Инсайды *

  • _Металлург_

    Интересно, сколько успешных очкочистов сбежало с Украины? Нкеужели в своей стране унитазов не хватало?

    07.11.2025

  • _Металлург_

    Ну тебе-то, не отрывающегося от чистки унитазов действительно виднее. А джерси Овечкина приносит прибыли больше чем дерси любого другого хоккеиста именно потому, что Северная Америка смеется над Овечкиным!

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Послушай, вроде было затишье между нами по дизам, и вот тебя опять бомбануло... Шило в жопе? опять войны хочешь?

    07.11.2025

  • _Металлург_

    Один украинский чистильщик унитазов, из-за чешущегося очка перехавший в Канаду не есть Северная Америка!

    07.11.2025

  • _Металлург_

    Таланты сейчас на первых местах по забитым голам и отданным голевым передачам. Какой из этих рекордов принадлежит Кросби?

    07.11.2025

  • _Металлург_

    Зато фашисты на месте! Но русские стараются. Сделаем все, что бы доделать начатое нашими дедами!

    07.11.2025

  • _Металлург_

    Не в клетке, а в клозете. Нужно же кому-то канадские унитазы чистить! Хоть на это украинцы, бросившие страну, сгодились.

    07.11.2025

  • Zулус

    таким не поможет, только кол осиновый и на дно ледовитого океана

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Я смотрю, огнетушители и сегодня требуются)) Товарищи ГП и прочие, проходите. Для вас припасено, а то запашище паленой шерсти глаза режет:joy:

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Для тебя персонально еще со вчера я заначил огнетушитель)) проходи, а то амбрэ паленой шерсти людям мешает общаться))

    07.11.2025

  • Интерес

    Всё тявкаешь

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Сид в отличии от американской Овечки - талант !

    07.11.2025

  • _Mike N_

    побьют американскую Овечку, как всегда !

    07.11.2025

  • Алексей Х

    99-й матч Сида с Ови)) Что-то будет в юбилейном, 11 апреля))

    07.11.2025

  • Догада

    все действительно условно, в СЭ читал статьи и о неоднократном обладателе кубка Стэнли, спившимся бездомном инвалиде, и о многократном чемпионе мира и олимпиады, умершем на скамейке в парке, незаметно для проходящих мимо сотен людей

    07.11.2025

  • Вислый в бане

    Верно подмечено. Вообще, совок с принципом "как бы чего не вышло"(с) неистребим. Случай с Наоко из той же оперы.

    07.11.2025

  • Zулус

    лапоть, тебя не спросил, что симотреть! это ты ответь, пишешь на Российском сайте и на русском языке? пиши на хохлячем на канадском сайте из больницы в Новинках:clown::clown::clown::clown:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    ни одного олимпийкого золота, Кубка Мира, всего один Кубок Стэнли и одно золото ЧМ - успех очень условный по сравнениюс другими

    07.11.2025

  • hant64

    Кросби уже 11 голешников наколотил. Неужели решил замахнуться на рекорд Овечкина? Ну а что, если лет до 53 поиграть, да такими темпами...:grin:

    07.11.2025

  • Догада

    мужик всю жизнь занимается любимым делом и по 9 млн за сезон получает, и благодаря ему не только Вашингтон кассу собирает. какие же они неудачники?

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Валенок, ты не ответил на вопрос - почему смотришь вражеский заокеанский хоккей (вместо КХЛ или Ночной Лиги с суперфорвардом Володей) ? Не иноагент ли ты часом ?

    07.11.2025

  • Zулус

    ну теперь понятно, где тебя держат! :clown::clown::clown::clown:новинки! конечно не знаешь, сидишь там с 80-х...

    07.11.2025

  • _Mike N_

    вам виднее однако, Орловка или еще какой-то российский дурдом ! Служил в 80-ых годах в армии в Минске, там рядом были Новинки - республиканский дурдом, больше никаких не знаю и вам не советую, но видать вам виднее, "эксперт" :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • Zулус

    некдачники, ты и твой муж pupkin

    07.11.2025

  • _Mike N_

    и оба - неудачники ! :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    какой ужас ! Сталина на них нету ! А народ страдает, вместо того,чтобы 2 дня отдыхать !

    07.11.2025

  • Zулус

    попей таблеточек, полегчает, зависть - плохое чувство, не повезло тебе в этой жизни, повезет в следующей, не надо завидовать другим, более успешным людям

    07.11.2025

  • Zулус

    лапоть, не nизди, уехал, таких как ты на подизненом держат в дурке. в орловке сидишь? кому отвечать? дегенерату и боту?:clown::clown::clown::clown::clown: нееее! ПАТРИОТ! ну какие окопы, дурень! фильмов обсмотрелся про вьетнам? мизулина? шаман? кто эти люди?

    07.11.2025

  • Догада

    Вашингтон и Овечкин - близнецы братья, мы говорим Вашингтон - понимаем Овечкин

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Валенок, я уехал из Союза в 1991 году, так что мне НАС РАТЬ на твои разборки с хохлами, отвечай по существу - почему смотришь вражеский и заокеанский хоккей ? Не иноагент ли случайно ? А то Мизулину можно натравить (вместе с ее мужем Шаманом) и будешьписать из окопов !

    07.11.2025

  • Zулус

    а что мэтьюс не играет в гвадалахаре, а макдэвид в юконе? опять дрянь советуешь, зачем пить бояру? чтобы стать таким дегенератом как ты? вот и не завидуй овечкину, у него крксавица жена, дети и богатство, а у тебя только злость и изо рта воняет

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Отправил Протасову пачку реинкардина форте)

    07.11.2025

  • Алексей Х

    Третий сет все решил. Первые два поочередно забирали соперники)) Питтсбург сделал брейк, а потом и свою подачу взял. Ну а Вашингтон не использовал все брейковые мячи)) В целом пенсобаттл удался, считаю. Ови с 2 результативными передачами, Малыча - с одной, Сида - с дублем)

    07.11.2025

  • N.A.F.1974

    По составу проблема №1- отсутствие PLD на длительный срок.Так просто не заменишь.В прошлом году вообще без Милано играли.1-е место на востоке.Но конечно играющий Милано не повредит.Ниже возможностей пока Протас,ММ,вся тройка Дауда.Томпсон тащит,Строум ,Уилсон-на уровне.Защита норм.Остальные должны прибавлять.Разумеется, над большинством работать.Иначе да-могут и не попасть.

    07.11.2025

  • андр

    Генмальностью Малкин и отличается от простоватого Овечкина.

    07.11.2025

  • Werewolf

    матчасть бы подучить. Сид младше на пару лет

    07.11.2025

  • Андрей Андрей

    сволочь,с таким Саня и 500 не забил бы.

    07.11.2025

  • Андрей Андрей

    тебе надо всех поменять,всё на помойку и остаться ни с чем.

    07.11.2025

  • _Mike N_

    3+1=5 :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    а как же парад, это же святое ? А потом отметить и 8 числа похмелиться - не зря же 2 дня праздников при Союзе было !

    07.11.2025

  • Zулус

    а сибирь это только красноярск? географ....

    07.11.2025

  • невропатолог176

    Если он заб 20-25 шайб, то до вечного рекорда останется 14-19. Я думаю, что еще на год он останется, чтобы забить 14-19. И контракт он получит, какой захочет. Это деньги,Зин(с)

    07.11.2025

  • _Mike N_

    каждый день по 6 банок пива и будет форма ! :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Сид бегает, Саня с пивным пузом стоит на пятачке - а они ровесники однако !

    07.11.2025

  • Андрей Андрей

    я когда увидел в прошлом сезоне как попер Протас,то сильно удивлялся и думал:на сколько его хватит?

    07.11.2025

  • Дядюшка Зиан

    У питсбурга три шайбы в большинстве и одна в пустые ворота...

    07.11.2025

  • Андрей Андрей

    эти AC/DC попозже раскочегарятся,пока хромают так.

    07.11.2025

  • _Mike N_

    с утра видать бухают - день 7 ноября, красный день календаря ! К сожалению, в Вашингтоне не празднуют, или наоборот Овечкин рано начал отмечать, вот и проиграли ! :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    А чего же тогда Овечкин играет во вражеском Вашингтоне, а не в Магадане ? Закусывай бояру, перед тем как писать бред и не завидуй более успешным людя, у каждого своя судьба !

    07.11.2025

  • Андрей Андрей

    в этом сезоне Протас и Милано не набрали форму,если наберут то будет толк,если нет,то с таким составом по не светит.

    07.11.2025

  • grhelga

    Такими темпами Кросби снова забьет 40, а то и 50 И за карьеру 700 Что для центра очень круто во все времена А Овечкин увы доигрывает ...20-25 шайб за сезон и он последний

    07.11.2025

  • N.A.F.1974

    И как играла Броски 22\9- в створ-14\6- шансы-15\4-шансы А-7\1-ожидаемые голы 1,39\0,42-голы 2\0 ========================================= Много неравных составов, Милано,Лапьер и Леонард особым доверием не пользуются(первые два особенно),Протас с ММ слабо..

    07.11.2025

  • невропатолог176

    ну...собака лает,караван идет.

    07.11.2025

  • Neil

    всё, что хотел сказать написал.

    07.11.2025

  • невропатолог176

    Это голословие. Хочешь что то мне доказать в интернете?) Будь добр, с аргументами. Иначе неинтересен..

    07.11.2025

  • Zулус

    а ты никуда не поедешь, будешь в клетке сидеть и принимать пилюли от бешенства

    07.11.2025

  • Neil

    дурака не включай, всё ты понимаешь и видишь.

    07.11.2025

  • Zулус

    Сибирь-красота, воздух, классс!!! не то что у тебя в хохляндии поля, да поля... местный житель:clown::clown::clown::clown::clown:. ты про зоопарк из которого ты сбежал, а тебя поймали и посадили в клетку? нулиний, совсем не разбираешься в хоккее, выучил две фамилии и те с ошибками пишешь:clown:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Сид еще и на Олимпиаду поедет в Италию за третьим золотом, а Овечкин в это время поедет в Эмираты за белым порошком ! :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • невропатолог176

    Где?

    07.11.2025

  • Neil

    боты разумеется.

    07.11.2025

  • невропатолог176

    А что навело тебя на такую глупую мысль?)

    07.11.2025

  • _Mike N_

    конечно, тебе из сибирского Мухосранка виднее, что и как в североамериканском хоккее ! Куда уж нам, местным жителям ! :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • Neil

    а что это за боты тебя так яростно чествуют?

    07.11.2025

  • Zулус

    смеются над тобой на сайте. опять ссаными тряпками получишь по щам

    07.11.2025

  • Zулус

    идиото, самый негавистным соперником пингвинов является филадельфия.... ну ты и нулиний в хоккее

    07.11.2025

  • Zулус

    кто о чем, но мики Neтрадиционный не изменяет традициям и пишет про задницу. что же с тобой сделали канадские лгбт, что в каждом посте об этом

    07.11.2025

  • N.A.F.1974

    В плане процесса в 5-5 Кэпс переиграли.Разница понятно в чем.В первую очередь в большинстве.И тем не менее после 2-х периодов 3-3.В середине 3-го у Кэпс численное преимущество.И Строум удалился.В итоге 4-4 переходящее в большинство Питтсбурга.Наверное ключевой эпизод.Линдгрен да-не радует.Первый матч на ноль ,а потом неубедителен.Тройка Строума понравилась,Овечкин сильную игру провел.По матчу согласен-смотрелся(кроме первого периода). И игр таких (противостояние живых лигенд) не так много осталось.Пропускать нельзя:)

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Пингвины заслуживают на плей-офф, чего не скажешь о Вашингтоне, где вся команда работает на псевдорекордсмена по голам в пустые ворота !

    07.11.2025

  • _Mike N_

    спасио за идею - посмотрел, Овечкин на 55 месте по передачам, совсем плохой однако !

    07.11.2025

  • _Mike N_

    до сих пор не знаю, что случилось в Торонто !

    07.11.2025

  • Easycure

    Вот сейчас за Раста, Карлссона и Малкина можно много вкусняшек получить. Но менять их Дубас не станет. Хотя, может и до ПО доберемся с такой игрой.

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Женя и поталантливее Овечкина будет, просто из-за травм много матчей пропустил ! И человек порядочный, как Овечкин задницу властям не лижет !

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Протас и ММ пропали в этом сезоне((

    07.11.2025

  • невропатолог176

    Жаль, очень жаль Ови, было близко. Почаще бы делали перегруз на правый фланг оставляя Ови на чистом льду. Столько блокировок его бросков я не видел никогда. Ну и сам он не уверен, да и команда в опе. На заметку Тренеру Карбери. Ну и неородности состава (мягко скажу) нельзя не удивляться. Очень ниже своих возможностей играют многие.

    07.11.2025

  • За спорт!

    Как в старые добрые времена.

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Хольмберг не забил в пустые и вот уже счет Тампа - Барбашев 0-2. Ирина не даст соврать, эффект Митча - Играл с Павлом - забивал Павел, теперь с Иваном играет, забивает Иван.

    07.11.2025

  • mikha1

    Посмотрел протокол. Впечатление, что у кэпс играла одна 1 тройка, даже Овечкин сыграл 21.30, а Уилсон и Строум за 23+. Из остальных напов больше 14 минут сыграли только Бовилье и Протас.

    07.11.2025

  • Гмитрий Дуберниев

    Жека зарешал.

    07.11.2025

  • Scallagrim

    Так и есть.

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Кстати, Сидни Кросби провел на 140 матчей меньше Овечкина и в то же время опережая его на 70 очков ! Не говоря уже о 3 Кубках Стэнли (против 1 у Овечкина) и 2-х олимпийских золот(против НОЛЬ медалей на Олимпиадах у Овечкина), ну и Кубок Мира !

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    По Трезвому этих недокорреспондентов не понять, смени ник, тогда будешь понимать))

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Смешно, когда в России молятся на псевдо-рекордсмена Овечкина. В Северной Америке смеются с него, кроме как Вашингтона его никто и не воспринимает как звезду. Даже в Вашингтоне, где большинство населения черные, хоккей стоит на 4-ом месте после американского футбола, баскетбола и бейсбола !

    07.11.2025

  • _Mike N_

    лет 45, не менее ! :laughing::laughing::laughing:

    07.11.2025

  • _Mike N_

    кореспондент перепутал -это у американской Овечки 2 очка, а у Вашингтона - НОЛЬ !

    07.11.2025

  • Neil

    Саня там сам ногами не доработал, не пошёл на ворота, не поверил в проход.

    07.11.2025

  • _Mike N_

    Молодцы "Пингвины", обыграли на классе самого ненавистного соперника по дивизиону - столичный (и соседский) "Вашингтон" ! И это несмотря на то, что у Питтсбурга 6 травмированных игроков, включая 2 вратарей ! Дутый рекордсмен по пустым воротам Овечкин ничего не смог показать, в то время когда капитан Пингвинов Кросби забил 2 шайбы. Вот кто великий - 3 Кубка Стэнли, золото ЧМ и 2 золота Олимпиад (верю, что через пару месяцев будет 3 олимпийских золота у Канады и его капитана Сидни Кросби) !

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Бовилье пожадничал, после классного прохода сам бросил, а рядом на пустом углу Саня подъезжал...

    07.11.2025

  • Neil

    мда, Антонио Сид Чигур был сегодня безжалостен.

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    я не ради голов смотрю, а ради команд, которые мне не безразличны. Хоть Утки пусть не 6-4, а 26-4 победят, сирано, они мне не интересны

    07.11.2025

  • Neil

    Ну, пусть победил сильнейший, хотя игра скорее была равна. Полный провал столичных в начале, был навёрстан во втором. Пингвины опять чуть не повторили свой фокус, с 3-0 проиграть. Но, к сожалению спецбригада у них была смертельна для столичных. Три гола в ПП, нормально так, у столичных ноль разумеется. Сашка был сёдня в поряде, жаль в голы это не конвертировалось. Но считаю, что столичные сами проиграли, постоянные потери, обрезы, пасы корявые и удаления, где полосатые рельно заколебали в начале свистеть и сам кипер Линд провалил жёстко. И ещё у Лео гол красавец отняли из-за дебильного мутного оффсайда. Вобщем не жалею, что посмотрел игру, но хотя бы очко блин, увы.

    07.11.2025

  • Easycure

    Уток лучше смотри

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Тампа шикарна, за первые 10 минут матча 0 бросков в створ

    07.11.2025

  • Easycure

    Второго поражения после 3-0 я бы не пережил). Спасибо Бонине за ПП. Ждем Мурашова в след матче.

    07.11.2025

  • Sergey Krug

    2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры 2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры 2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра 2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр 2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр 2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр 2022/23 - 75 очков (42+33), 73 игры 2023/24 - 65 очков(31+34), 79 игр 2024/25- 73 очка(44+29),65 игр 2025/26- 10 очков(3+7),14 игр...

    07.11.2025

  • Trezvy

    Питтсбург» обыграл «Вашингтон», Вашингтон набрал 2 очка, Малкин сделал голевую передачу Ничего не понял

    07.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Сколько осталось Овечкину до побития рекорда Грецки по передачам ?

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Женя шикарный пас на победную Расту. Сидни с Сашей под конец карьеры поменялись ролями, Сид забивает, Саня отдает!))

    07.11.2025

  • Sergey Krug

    Показатели Ови по сезонам: 2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра 2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры 2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры 2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр 2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры 2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр 2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр 2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр 2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр 2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра 2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр

    07.11.2025

  • baruv

    Камбэк столичных-украшение матча, но реализация большинства пингвинами решила его исход. Ови набирает форму...

    07.11.2025

  • Sergey Krug

    Новости Голливуда:под впечатлением от матча Питтсбург-Вашингтон,братья Коэн решили переснять свой фильм и назвать его"Старикам тут место"...Кросби и Ови поменялись местами,первый теперь забивает в большинстве и собирает минусы, второй дирижирует игрой и коллекционирует плюсы))) Битва за битвой,первую в этом сезоне выиграл Кросби...

    07.11.2025

  • Капитон Матроскин

    Подправьте заголовок, Козя! - Питтсбург обыграл Овечкина, Вашингтон набрал 2 очка))

    07.11.2025

