«Питтсбург» в честь 1000-го матча Малкина показал забавные моменты с участием российского нападающего

«Питтсбург» опубликовал на официальном YouTube-канале видео с забавными моментами с участием российского нападающего команды Евгения Малкина.

36-летний россиянин дости отметки в 1000 сыгранных матчей за «Пингвинз». Сегодняшняя игра против «Калгари» стала для него 1001-й.

Малкин занимает третье место в истории «Питтсбурга» по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732).