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«Питтсбург» уволил Карманоса с поста помощника генерального менеджера

15:57
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«Питтсбург» освободил от должности ассистента генерального менеджера клуба Джейсона Карманоса, сообщает сайт клуба.

Теперь эти обязанности возложены на менеджера клуба по хоккейным операциям Эрика Хизли, а позицию помощника Джима Рутерфорда пока займет директор по хоккейным исследованиям Сэм Вентура.

Карманос пришел в клуб вместе с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом в 2014 году. До этого оба работали в структуре «Каролины».

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