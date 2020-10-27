«Питтсбург» уволил Карманоса с поста помощника генерального менеджера

«Питтсбург» освободил от должности ассистента генерального менеджера клуба Джейсона Карманоса, сообщает сайт клуба.

Теперь эти обязанности возложены на менеджера клуба по хоккейным операциям Эрика Хизли, а позицию помощника Джима Рутерфорда пока займет директор по хоккейным исследованиям Сэм Вентура.

Карманос пришел в клуб вместе с генеральным менеджером Джимом Рутерфордом в 2014 году. До этого оба работали в структуре «Каролины».