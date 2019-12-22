«Питтсбург» уступил «Ванкуверу», Малкин набрал одно очко

«Ванкувер» обыграл «Питтсбург» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джейк Виртанен, Джей Ти Миллер, Элиас Петтерсон и Брок Бозер. У гостей шайбу забросил Джейк Гюнтцель. Евгений Малкин записал в свой актив результативный пас. Благодаря этому форвард вышел на третье место среди россиян по очкам за историю НХЛ, обогнав Александра Могильного.

«Ванкувер» набрал 40 очков и идет десятым на Западе. У «Питтсбурга» 46 очков и пятое место на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Ванкувер» — «Питтсбург» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Виртанен — 10 (бол., Майерс, Руссель), 15:10 — 1:0. Миллер — 14 (бол., Фантенберг, Танев), 17:00 — 2:0. Гюнтцель — 18 (бол., Маккэн, Малкин), 35:28 — 2:1. Петтерссон — 17 (Майерс, Миллер), 36:12 — 3:1. Бозер — 13 (Петтерссон), 54:31 — 4:1.

Вратари: Маркстрем — Мюррей (55:51 — 59:45).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 14 (5+6+3) — 29 (0+20+9).

Наши: — - Малкин (21.49/3/0).

22 декабря. Ванкувер. Rogers Arena.