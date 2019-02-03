"Питтсбург" уступил "Торонто", Малкин снова не играл

"Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл "Питтсбург" - 3:2. "Мэйпл Ливз" уступали в счете 0:2 к концу первого периода, но смогли забить трижды. Победная шайба на счету нападающего Зака Хаймана.

Форвард "Пингвинз" Евгений Малкин не принмал участия в этой встрече. Он пропускает уже второй матч - днем ранее он не играл с "Оттавой".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Торонто" - "Питтсбург" - 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Кросби - 23 (бол., Летанг), 10:01 - 0:1. Блюгерс - 2 (Уилсон, Мяяття), 13:20 - 0:2. Мэттьюс - 23 (Дермотт, Гардинер), 17:25 - 1:2. Дермотт - 4 (Гардинер, Марло), 29:36 - 2:2. Хаймэн - 9 (Райлли, Марнер), 36:06 - 3:2.

Вратари: Спаркс - Мюррей (58:32).

Штраф: 2 - 4.

Броски: 33 (13+11+9) - 30 (13+8+9).

Наши: Зайцев (21.43/0/0) - -.

3 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.