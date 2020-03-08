«Питтсбург» уступил «Каролине». За «пингвинов» забили Малкин и 40-летний Мерло

«Каролина» обыграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. В составе «Пингвинз» отличились 40-летний Патрик Марло, а также россиянин Евгений Малкин. Для российского форварда шайба стала 23-й в сезоне.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Каролина» — 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Голы: Марло — 11 (Шири), 9:19 — 1:0. Гики — 1 (Гардинер, ван Римсдайк), 9:52 — 1:1. Малкин — 23 (бол., Шульц, Раст), 16:33 — 2:1. Славин — 6 (Мартинук, Гики), 33:07 — 2:2. Гардинер — 4 (бол., Нечас, Нидеррайтер), 38:04 — 2:3. Уильямс — 6 (Флери, Стаал), 48:30 — 2:4. Уильямс — 7 (Стаал), 55:02 — 2:5. Гики — 2 (Мартинук, Флери), 56:19 — 2:6.

Вратари: Джерри — Неделькович.

Штраф: 8 — 14.

Броски: 30 (10+10+10) — 36 (10+14+12).

Наши: Малкин (20.39/2/-2) — Свечников (17.08/2/-1).

8 марта. Питтсбург. PPG Paints Arena.