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«Питтсбург» уступил «Эдмонтону» в первом матче после возвращения Малкина

22:43
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В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уступил в овертайме «Эдмонтону». Решающую шайбу забросил нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль.

Россиянин Евгений Малкин провел первую встречу после травмы, из-за которой пропустил почти месяц.

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НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Кейв — 1 (Беннинг, Гранлунд), 27:21 — 0:1. Дюмулин — 1 (мен., Раст), 53:14 — 1:1. Драйзайтль — 13, 62:37 — 1:2.

Вратари: Мюррей — Смит.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 52 (18+17+16+1) — 29 (8+7+7+7).

Наши: Малкин (19.45/6/0) — -.

2 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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