«Питтсбург» уступил «Эдмонтону» в первом матче после возвращения Малкина
22:43
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» уступил в овертайме «Эдмонтону». Решающую шайбу забросил нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль.
Россиянин Евгений Малкин провел первую встречу после травмы, из-за которой пропустил почти месяц.
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«Питтсбург» — «Эдмонтон» — 1:2 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Кейв — 1 (Беннинг, Гранлунд), 27:21 — 0:1. Дюмулин — 1 (мен., Раст), 53:14 — 1:1. Драйзайтль — 13, 62:37 — 1:2.
Вратари: Мюррей — Смит.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 52 (18+17+16+1) — 29 (8+7+7+7).
Наши: Малкин (19.45/6/0) — -.
2 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
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