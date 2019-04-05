"Питтсбург" – участник Кубка Стэнли в 13 последних сезонах

"Питтсбург" обыграл "Детройт" (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ и станет участником розыгрыша Кубка Стэнли в 13-й раз подряд, информирует PR NHL. Эта серия является рекордной среди всех клубов турнира.

"Пингвинз" набрали 99 очков после 81 игры в Восточной конференции. В прошлом сезоне "Питтсбург" уступили будущему обладателю Кубка Стэнли "Вашингтону"​ во втором раунде (счет в серии: 2-4).

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