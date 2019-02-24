"Питтсбург": "У Дюмулина сотрясение мозга, Летанг получил травму верхней части тела"

"Питтсбург" после матча регулярного чемпионата НХЛ с "Филадельфией" (3:4 ОТ) сообщил о травмах игроков.

Как говорится в официальном Твиттер клуба, главный тренер Майк Салливан сказал, что травмы получили защитники Брайан Дюмулин и Крис Летанг. У Дюмулина сотрясение мозга. Летанг получил травму верхней части тела, более подробная информация станет известна после обследования.

"Питтсбург" занимает девятое место на Востоке, имея в активе 72 очка.

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