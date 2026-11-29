«Питтсбург» — «Торонто»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию

«Питтсбург» и «Торонто» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 ноября. Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

29 ноября, 03:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Торонто

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Торонто», счетом и статистикой хоккеистов можно в матч-центре «СЭ».

Прямые эфиры можно найти в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».

В предыдущих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» на выезде победил «Баффало» (6:3), а «Торонто» в гостях обыграл «Бостон» (3:1).

Канадская команда одержала две победы подряд после серии из девяти поражений и набрала 23 очка в 27 матчах регулярного чемпионата.