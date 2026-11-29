«Питтсбург» — «Торонто»: во сколько начало матча НХЛ, где смотреть трансляцию
«Питтсбург» и «Торонто» встретятся в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь с субботы на воскресенье, с 28 на 29 ноября. Игра пройдет на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арене» в Питтсбурге (США). Начало — в 3.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Торонто», счетом и статистикой хоккеистов можно в матч-центре «СЭ».
Прямые эфиры можно найти в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте» и на платформе «VK Видео».
В предыдущих матчах регулярного чемпионата «Питтсбург» на выезде победил «Баффало» (6:3), а «Торонто» в гостях обыграл «Бостон» (3:1).
Канадская команда одержала две победы подряд после серии из девяти поражений и набрала 23 очка в 27 матчах регулярного чемпионата.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|25
|19
|6
|41
|2
|Нью-Джерси
|26
|18
|8
|36
|3
|Айлендерс
|25
|12
|13
|29
|4
|Рейнджерс
|25
|13
|12
|27
|5
|Филадельфия
|28
|10
|18
|26
|6
|Вашингтон
|23
|11
|12
|22
|7
|Коламбус
|24
|9
|15
|19
|8
|Питтсбург
|25
|8
|17
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Оттава
|27
|17
|10
|37
|2
|Флорида
|26
|15
|11
|33
|3
|Тампа-Бэй
|25
|15
|10
|32
|4
|Монреаль
|26
|14
|12
|32
|5
|Бостон
|25
|15
|10
|31
|6
|Баффало
|26
|11
|15
|26
|7
|Детройт
|25
|10
|15
|23
|8
|Торонто
|27
|10
|17
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Миннесота
|28
|18
|10
|42
|2
|Колорадо
|25
|15
|10
|33
|3
|Нэшвилл
|25
|13
|12
|32
|4
|Даллас
|25
|15
|10
|32
|5
|Виннипег
|27
|14
|13
|32
|6
|Сент-Луис
|26
|14
|12
|31
|7
|Юта
|27
|14
|13
|31
|8
|Чикаго
|26
|10
|16
|22
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|28
|17
|11
|38
|2
|Вегас
|27
|15
|12
|35
|3
|Сан-Хосе
|28
|12
|16
|26
|4
|Сиэтл
|23
|12
|11
|25
|5
|Анахайм
|27
|12
|15
|25
|6
|Калгари
|27
|11
|16
|24
|7
|Лос-Анджелес
|23
|9
|14
|20
|8
|Ванкувер
|28
|6
|22
|13
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4.12
|29.11
|00:05
|Вегас – Монреаль
|- : -
|29.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|- : -
|29.11
|03:00
|Рейнджерс – Калгари
|- : -
|29.11
|03:00
|Сент-Луис – Вашингтон
|- : -
|29.11
|03:00
|Питтсбург – Торонто
|- : -
|29.11
|03:00
|Каролина – Оттава
|- : -
|29.11
|03:00
|Детройт – Нэшвилл
|- : -
|29.11
|03:00
|Нью-Джерси – Виннипег
|- : -
|29.11
|03:30
|Филадельфия – Айлендерс
|- : -
|29.11
|04:00
|Даллас – Юта
|- : -
|29.11
|05:00
|Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|29.11
|05:00
|Колорадо – Сан-Хосе
|- : -
|29.11
|06:00
|Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|29.11
|23:00
|Чикаго – Миннесота
|- : -
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