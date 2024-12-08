«Питтсбург» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Пингвинз» отличились Рикард Ракель, Брайан Раст, Майкл Бантинг, Блэйк Лизотт и Крис Летанг.

В составе «Мэйпл Лифс» шайбы забросили Митч Марнер и Вильям Нюландер.

«Питтсбург» набрал 28 очков и расположился на 10-м месте в Восточной конференции, «Торонто» с 34 очками идет 5-м.