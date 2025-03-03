«Питтсбург» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» дома уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ.

«Питтсбург» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 58 очками в 63 матчах. «Торонто» одержал пятую победу подряд и идет на второй строчке «Востока» с 78 очками в 60 играх.