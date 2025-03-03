«Питтсбург» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ
«Питтсбург» дома уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ.
«Питтсбург» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 58 очками в 63 матчах. «Торонто» одержал пятую победу подряд и идет на второй строчке «Востока» с 78 очками в 60 играх.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|35
|22
|13
|47
|2
|Филадельфия
|35
|18
|17
|43
|3
|Вашингтон
|36
|19
|17
|43
|4
|Айлендерс
|36
|19
|17
|42
|5
|Нью-Джерси
|36
|20
|16
|41
|6
|Рейнджерс
|38
|18
|20
|40
|7
|Питтсбург
|35
|15
|20
|39
|8
|Коламбус
|35
|14
|21
|34
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|37
|21
|16
|45
|2
|Тампа-Бэй
|36
|20
|16
|43
|3
|Монреаль
|36
|19
|17
|43
|4
|Бостон
|37
|20
|17
|41
|5
|Флорида
|35
|19
|16
|40
|6
|Оттава
|35
|18
|17
|40
|7
|Баффало
|35
|17
|18
|38
|8
|Торонто
|35
|15
|20
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|26
|9
|59
|2
|Даллас
|37
|25
|12
|55
|3
|Миннесота
|37
|22
|15
|49
|4
|Юта
|38
|18
|20
|39
|5
|Сент-Луис
|38
|14
|24
|36
|6
|Нэшвилл
|35
|15
|20
|34
|7
|Виннипег
|35
|15
|20
|33
|8
|Чикаго
|35
|13
|22
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|36
|21
|15
|44
|2
|Вегас
|34
|16
|18
|42
|3
|Эдмонтон
|37
|18
|19
|42
|4
|Лос-Анджелес
|34
|15
|19
|39
|5
|Сан-Хосе
|36
|17
|19
|37
|6
|Калгари
|36
|15
|21
|34
|7
|Ванкувер
|36
|15
|21
|33
|8
|Сиэтл
|33
|13
|20
|32
Результаты / календарь
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
|23.12
|03:00
|Тампа-Бэй – Сент-Луис
|4 : 1
|23.12
|03:30
|Филадельфия – Ванкувер
|5 : 2
|23.12
|06:00
|Лос-Анджелес – Коламбус
|- : -
|23.12
|06:00
|Анахайм – Сиэтл
|- : -
