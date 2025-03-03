Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

3 марта, 06:27

«Питтсбург» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев

«Питтсбург» дома уступил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:6 ОТ.

«Питтсбург» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции с 58 очками в 63 матчах. «Торонто» одержал пятую победу подряд и идет на второй строчке «Востока» с 78 очками в 60 играх.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
Читайте также
Захарова опровергла информацию об эвакуации семей дипломатов РФ из Венесуэлы
Газзаев не стал отрицать, что может вернуться, работа для Гусева стала еще вероятнее. Что сейчас происходит в «Динамо»
В России впервые вынесли штраф за склонение к аборту
Нетаньяху пообещал Ирану «жесткий ответ» в случае действий против Израиля
Галлямов раскритиковал журналистку за ранний звонок
Фигуриста Десятова пожизненно отстранили от соревнований из-за обвинений в домогательствах
Популярное видео
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
Кого назначит «Трактор», куда обменяют Спронга, итоги полсезона КХЛ
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Панарин признан второй звездой матча с «Нэшвиллом»

«Миннесота» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 35 22 13 47
2 Филадельфия 35 18 17 43
3 Вашингтон 36 19 17 43
4 Айлендерс 36 19 17 42
5 Нью-Джерси 36 20 16 41
6 Рейнджерс 38 18 20 40
7 Питтсбург 35 15 20 39
8 Коламбус 35 14 21 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 37 21 16 45
2 Тампа-Бэй 36 20 16 43
3 Монреаль 36 19 17 43
4 Бостон 37 20 17 41
5 Флорида 35 19 16 40
6 Оттава 35 18 17 40
7 Баффало 35 17 18 38
8 Торонто 35 15 20 35
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 35 26 9 59
2 Даллас 37 25 12 55
3 Миннесота 37 22 15 49
4 Юта 38 18 20 39
5 Сент-Луис 38 14 24 36
6 Нэшвилл 35 15 20 34
7 Виннипег 35 15 20 33
8 Чикаго 35 13 22 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 36 21 15 44
2 Вегас 34 16 18 42
3 Эдмонтон 37 18 19 42
4 Лос-Анджелес 34 15 19 39
5 Сан-Хосе 36 17 19 37
6 Калгари 36 15 21 34
7 Ванкувер 36 15 21 33
8 Сиэтл 33 13 20 32
Результаты / календарь
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
23.12 03:00 Тампа-Бэй – Сент-Луис 4 : 1
23.12 03:30 Филадельфия – Ванкувер 5 : 2
23.12 06:00 Лос-Анджелес – Коламбус - : -
23.12 06:00 Анахайм – Сиэтл - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости