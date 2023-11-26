«Питтсбург» обыграл «Торонто» Самсонов остался в запасе

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель, Ноэль Аккиари и Эрик Карлссон. У «Мэйпл Ливз» шайбы забросили Тайлер Бертуцци и Мэттью Низ, вратарь Илья Самсонов остался в запасе.

После этого матча «Питтсбург» с 20 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Торонто» с 23 очками — на шестой строчке.