«Питтсбург» разгромил «Торонто», забросив 7 шайб

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Торонто» со счетом 7:1.

В составе «пингвинов» дубль оформил Дрю Дилан, еще по шайбе забросили Майкл Мэтсон, Джейсон Закер, Брайан Бойл, Эван Родригес и Маркус Петтерссон, который оформил ассистентский хет-трик. Гости ответили точным броском Джейсона Спеццы.

В начале третьего периода вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл был заменен при счете 1:5 на Майкла Хатчинсона.

«Питтсбург» после 5 матчей набрал 8 очков, у «Торонто» 5 очков в 6 играх.