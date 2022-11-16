«Питтсбург» проиграл «Торонто». Малкин сделал голевую передачу

«Питтсбург» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Мэйпл Лифс» одержали вторую победу подряд. «Пингвинз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился одной голевой передачей.

«Торонто» с 21 очком идет на 5-м месте в Восточной конференции. «Питтсбург» имеет 15 очков и располагается на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Торонто» — 2:5 (0:2, 2:2, 0:1)

Голы: Таварес — 9 (Бенн, Керфут), 12:04 — 0:1. Марнер — 4 (Райлли, Таварес), 15:04 — 0:2. Бантинг — 3 (Мэттьюс, Нюландер), 20:11 — 0:3. Ракелль — 7 (Зукер, Малкин), 20:54 — 1:3. Кросби — 7, 22:38 — 2:3. Бантинг — 4 (Хольмберг, Мэттьюс), 39:10 — 2:4. Нюландер — 7 (п.в., Бантинг, Райлли), 57:37 — 2:5.

Вратари: Десмит (56:58 — 57:37) — Мюррей.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (7+15+15) — 33 (8+12+13).

Наши: Малкин (18.18/4/0) — -.

16 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.