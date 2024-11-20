«Питтсбург» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на выезде победила «Питтсбург» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

Авторами голов «Лайтнинг» стали оформивший дубль Брейден Пойнт и Энтони Чирелли.

За «Пингвинз» отличились Йессе Пулюярви и Рикард Ракелль.

«Тампа» набрала 21 очко и занимает 7-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 18 очками расположился на 11-й строчке.