«Питтсбург» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ
«Питтсбург» уступил «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
За «Пингвинз» шайбы забросили Рикард Ракелль и Кевин Хейс.
В составе «Лайтнинг» дубль оформил Никита Кучеров, еще по голу забили Брэндон Хэгел, Энтони Сирелли и Ник Пол.
«Тампа» набрала 49 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» идет 12-м с 44 очками.
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|26
|19
|56
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|Каролина
|44
|26
|18
|55
|4
|Коламбус
|43
|20
|23
|46
|5
|Питтсбург
|45
|18
|27
|44
|6
|Рейнджерс
|42
|20
|22
|42
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|17
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|18
|25
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|20
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|43
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|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|44
|29
|15
|61
|2
|Миннесота
|44
|27
|17
|58
|3
|Даллас
|42
|27
|15
|55
|4
|Колорадо
|44
|26
|18
|53
|5
|Сент-Луис
|44
|20
|24
|44
|6
|Юта
|42
|18
|24
|43
|7
|Нэшвилл
|42
|13
|29
|33
|8
|Чикаго
|43
|14
|29
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|43
|29
|14
|61
|2
|Эдмонтон
|42
|26
|16
|55
|3
|Лос-Анджелес
|40
|24
|16
|53
|4
|Ванкувер
|42
|19
|23
|48
|5
|Калгари
|41
|20
|21
|47
|6
|Анахайм
|43
|18
|25
|41
|7
|Сиэтл
|44
|18
|26
|39
|8
|Сан-Хосе
|45
|13
|32
|32
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|13.01
|01:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|2 : 5
|13.01
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3 ОТ
|13.01
|01:00
|
Оттава – Даллас
|3 : 2
|13.01
|04:00
|
Вегас – Миннесота
|4 : 1
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