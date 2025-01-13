«Питтсбург» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» уступил «Тампе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За «Пингвинз» шайбы забросили Рикард Ракелль и Кевин Хейс.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил Никита Кучеров, еще по голу забили Брэндон Хэгел, Энтони Сирелли и Ник Пол.

«Тампа» набрала 49 очков и занимает 6-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» идет 12-м с 44 очками.