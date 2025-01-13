«Тампа» победила «Питтсбург», Кучеров оформил дубль

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 5:2.

В составе «Лайтнинг» 3 (2+1) очка набрал Никита Кучеров, еще по голу забили Брэндон Хэгел, Энтони Сирелли и Ник Пол. У «Пингвинз» шайбы на счету Рикарда Ракелля и Кевина Хейса.

В текущем сезоне Кучеров провел 39 матчей, в которых набрал 62 (20+42) очка.

После этого матча «Тампа» с 49 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 44 очками — на 12-й строчке.