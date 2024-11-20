«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» сыграют в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на среду, 20 ноября. Игра пройдет на «PPG Пэйнтс Арене» в Питтсбурге, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.
В России нет официальных трансляций матчей НХЛ. Видео могут появляться в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».
С ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Тампа-Бэй» можно ознакомиться в матч-центе на нашем сайте.
Предыдущая встреча «Пингвинз» и «Лайтнинг», которая проходила в апреле, завершилась победой команды Евгения Малкина — 5:4.
В этом регулярном чемпионате «Питтсбург» набрал 17 очков в 20 матчах, а «Тампа» — 19 в 16. В предыдущих играх «Пингвинз» победили «Сан-Хосе» (4:3 Б), а «Лайтнинг» — «Нью-Джерси» (4:0). Вратарь «Молний» Андрей Василевский прошел отметку в 300 побед в лиге, а форвард Никита Кучеров находится в одном шаге от 900 очков за карьеру в НХЛ. Капитан «Пингвинов» Сидни Кросби — в одном голе от отметки в 600 шайб в лиге.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|17
|13
|4
|26
|3
|Нью-Джерси
|21
|12
|9
|26
|4
|Рейнджерс
|16
|11
|5
|23
|5
|Айлендерс
|18
|7
|11
|18
|6
|Филадельфия
|19
|8
|11
|18
|7
|Питтсбург
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|16
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|18
|12
|6
|25
|2
|Торонто
|19
|11
|8
|24
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Бостон
|20
|8
|12
|19
|5
|Оттава
|17
|8
|9
|17
|6
|Баффало
|18
|8
|10
|17
|7
|Детройт
|18
|7
|11
|16
|8
|Монреаль
|19
|7
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|18
|15
|3
|30
|2
|Миннесота
|17
|11
|6
|25
|3
|Даллас
|17
|11
|6
|22
|4
|Колорадо
|19
|10
|9
|20
|5
|Юта
|18
|7
|11
|17
|6
|Сент-Луис
|19
|8
|11
|17
|7
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|15
|8
|Чикаго
|18
|6
|12
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|11
|7
|24
|2
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|23
|3
|Ванкувер
|17
|9
|8
|21
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|5
|Эдмонтон
|19
|9
|10
|20
|6
|Сиэтл
|19
|9
|10
|19
|7
|Анахайм
|17
|7
|10
|16
|8
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|16
|20.11
|03:00
|
Питтсбург – Тампа-Бэй
|- : -
|20.11
|03:00
|
Оттава – Эдмонтон
|- : -
|20.11
|04:00
|
Сент-Луис – Миннесота
|- : -
|20.11
|04:00
|
Виннипег – Флорида
|- : -
|20.11
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|- : -
|20.11
|05:00
|
Калгари – Айлендерс
|- : -
|20.11
|06:00
|
Ванкувер – Рейнджерс
|- : -