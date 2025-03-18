«Питтсбург» сыграет с «Нэшвиллом» в Стокгольме в ноябре в рамках Глобальной серии НХЛ

«Питтсбург» проведет два матча с «Нэшвиллом» в Стокгольме (Швеция) в рамках Глобальной серии НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Матчи регулярного чемпионата пройдет на Avicii Arena 14 и 16 ноября.

Это будет 15-й сезон НХЛ, когда игры регулярного чемпионата проводятся за пределами Северной Америки. Стокгольм является рекордсменом по проведенным матчам регулярки НХЛ — 18 (с учетом анонсированных встреч).