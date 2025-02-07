«Питтсбург» сыграет против «Рейнджерс» без Малкина и Кросби в составе

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс», сообщает журналист Дэн Розен со ссылкой на главного тренера «Пингвинз» Майка Салливана.

«Сидни Кросби не сыграет сегодня, сказал Майк Салливан. Других новых данных по его здоровью нет. Обнадеживает то, что он снова вышел на лед, как и вчера», — написал Розен в своих соцсетях.

Также игру пропустит российский нападающий Евгений Малкин, который с 28 января находится в списке травмированных игроков. «Питтсбург» впервые с ноября 2021 года проведет матч без Кросби и Малкина в составе.

37-летний канадец получил повреждение верхней части тела 5 февраля в игре против «Нью-Джерси» (2:3 Б). 38-летний россиянин травмировал колено в матче против «Сиэтла» (1:4), который прошел 26 января.

«Пингвинз» отправятся в гости к «Рейнджерс» 8 февраля. Начало встречи — в 3.00 по московскому времени.