«Питтсбург» сравнял счет в серии с «Монреалем». Малкин не набрал очков

«Питтсбург» выиграл у «Монреаля» в матче квалификационного раунда плей-офф НХЛ (3:1). Счет в серии стал равный — 1-1.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Квалификационный раунд

Второй матч

«Питтсбург» — «Монреаль» — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

Голы: Кросби — 2 (Гюнтцель, Шири), 4:25 — 1:0. Зукер — 1 (Шири, Дюмулин), 54:41 — 2:0. Котканиеми — 2 (Лехконен, Питри), 57:50 — 2:1. Гюнтцель — 1 (п.в., Раст), 59:50 — 3:1.

Вратари: Мюррей — Прайс (58:00 — 59:50).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 38 (14+15+9) — 27 (7+6+14).

Наши: Малкин (19.50/7/0) — -.

4 августа. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии — 1-1.