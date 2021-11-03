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«Питтсбург» сообщил, что Кросби и Дюмулин заразились коронавирусом

20:32
Сидни Кросби. Фото Getty Images
Сидни Кросби. Фото Getty Images
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Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби и защитник Брайан Дюмулин сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает 3 ноября официальный Twitter клуба.

Оба игрока пропустили последнюю тренировку. Они попали в ковид-протокол НХЛ. У Кросби есть небольшие симптомы болезни, Дюмулин переносит вирус бессимптомно.

34-летний Сидни Кросби в текущем сезоне провел один матч в регулярном чемпионате НХЛ. 30-летний Дюмулин в восьми матчах набрал 1 (0+1) очко.

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное