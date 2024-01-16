«Питтсбург» — «Сиэтл»: видеообзор матча

«Питтсбург» дома обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Победу хозяевам принесли гол Дрю О'Коннора и дубль Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин отметился голевой передачей.

У «Сиэтла» прервалась 9-матчевая победная серия. С 47 очками команда занимает девятое место в Западной конференции после 43 матчей.

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