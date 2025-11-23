«Питтсбург» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

«Кракен» с 27 очками занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Пингвинз» с 25 очками — на 10-й строчке «Востока».