«Сиэтл» обыграл «Питтсбург» на выезде

«Сиэтл» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

За «Сиэтл» забили Мэйсон Марчмент и Брэндон Монтур (в овертайме), за «Питтсбург» — российский нападающий Евгений Малкин и канадский форвард Сидни Кросби.

В сезоне-2025/26 у Малкина в 21 матче 24 (6+18) очка.

«Питтсбург» (25 очков после 21 игры) занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» (27 очков после 21 матча) идет на 4-м месте в Западной конференции.