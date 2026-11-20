«Питтсбург» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У гостей заброшенными шайбами отметились Джастин Бэррон, Дилан Холлоуэй (дубль) и Джимми Снаггерад (дубль), российский нападающий Павел Бучневич отдал результативный пас.

У хозяев два гола забил Рикард Ракелль. Российский форвард Евгений Малкин отдал голевую передачу.

«Питтсбург» (16 очков после 21 игры) занимает последнее, 16-е место в таблице Восточной конференции. «Сент-Луис» (24 очка после 22 встреч) идет на 9-м месте в Западной конференции.

В следующем матче «Питтсбург» 22 ноября сыграет в гостях с «Нэшвиллом». «Сент-Луис» в тот же день примет «Нью-Джерси».

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