«Питтсбург» потерпел поражение от «Сент-Луиса», Малкин и Бучневич сделали голевые передачи

«Питтсбург» проиграл «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. Игра прошла на «ППГ Пэйнтс Арене» в Питтсбурге.

У «Блюз» по две шайбы забросили Дилан Холлоуэй и Джимми Снаггерад, а также один гол забил Джастин Бэррон. У «Пингвинз» дубль оформил Рикард Ракелль.

Российские нападающие Евгений Малкин («Питтсбург») и Павел Бучневич («Сент-Луис») сделали по одной голевой передаче.

«Сент-Луис» набрал 24 очка в 22 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции. «Питтсбург» идет на последней строчке в Восточной конференции — 16 очков в 21 игре.

Следующим соперником «Блюз» будет «Нью-Джерси», а «Пингвинз» сыграют против «Нэшвилла». Оба матча пройдут 22 ноября.