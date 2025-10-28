«Питтсбург» выиграл у «Сент-Луиса», у Малкина гол и результативный пас

«Питтсбург» победил «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Питтсбурга» забили Брайан Раст (дубль), Энтони Манта, Паркер Уотерспун и Сидни Кросби. Еще одну шайбу в пустые ворота забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также на его счету результативный пас. В сезоне-2025/26 у Малкина 16 (3+13) очков в 10 матчах.

Кросби заработал 1700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

У «Сент-Луиса» шайбы на счету Ника Бьюгстада, Джордана Кайру и Матье Джозефа.

«Сент-Луис» проиграл в четвертом матче подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции (7 очков после 9 матчей). «Питтсбург» идет на втором месте в Восточной конференции (15 очков после 10 матчей).