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28 октября 2025, 04:31

«Питтсбург» выиграл у «Сент-Луиса», у Малкина гол и результативный пас

Павел Лопатко
Евгений Малкин и Джимми Снаггеруд.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» победил «Сент-Луис» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

У «Питтсбурга» забили Брайан Раст (дубль), Энтони Манта, Паркер Уотерспун и Сидни Кросби. Еще одну шайбу в пустые ворота забросил российский нападающий Евгений Малкин. Также на его счету результативный пас. В сезоне-2025/26 у Малкина 16 (3+13) очков в 10 матчах.

Кросби заработал 1700-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

У «Сент-Луиса» шайбы на счету Ника Бьюгстада, Джордана Кайру и Матье Джозефа.

Евгений Малкин.Малкин — лучший бомбардир НХЛ на старте сезона. Неужели и теперь его хотят обменять?

«Сент-Луис» проиграл в четвертом матче подряд. Он занимает 14-е место в таблице Западной конференции (7 очков после 9 матчей). «Питтсбург» идет на втором месте в Восточной конференции (15 очков после 10 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 02:00. PPG Paints Arena (Питтсбург)
Питтсбург
Сент-Луис
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Евгений Малкин
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
ХК Сент-Луис Блюз
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Кросби набрал 1700 очков в НХЛ

Малкин набирал очки в каждом из семи последних матчей
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
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30.09
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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