«Питтсбург» обыграл «Сент-Луис», Тарасенко набрал одно очко

«Питтсбург» победил «Сент-Луис» (5:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Брайан Раст. Также отличились Сидни Кросби, Эван Родригес и Брок Макгинн.

У гостей забивали Брейден Шэнн, Джордан Кайру и Колтон Пэрэйко. Одно очко за результативный пас набрал Владимир Тарасенко.

Обе команды имеют по 43 очка. «Питтсбург» идет седмьмы на Востоке, а «Сент-Луис» — третьим на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сент-Луис» — 5:3 (0:0, 2:3, 3:0)

Голы: Шенн — 5 (бол., Крюг), 20:20 — 0:1. Кайру — 13 (Тарасенко, Фолк), 28:45 — 0:2. Раст — 6 (бол., Родригес, Летанг), 33:30 — 1:2. Парэйко — 4 (Шенн, Перунович), 33:49 — 1:3. Раст — 7 (Кросби, Гюнтцель), 35:46 — 2:3. Кросби — 5 (Гюнтцель, Марино), 52:23 — 3:3. Родригес — 14 (бол., Летанг, Раст), 52:35 — 4:3. Макгинн — 9 (Блюгерс, Эштон-Риз), 58:21 — 5:3.

Вратари: Десмит (Джерри, 33:49) — Биннингтон (58:43).

Штраф: 4 — 22.

Броски: 41 (14+11+16) — 29 (7+15+7).

Наши: — - Барбашев (17.15/1/-1), Бучневич (17.10/2/-1), Тарасенко (14.23/2/0).

6 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17921 зритель