«Питтсбург» сделал заявление в связи с ограблением дома Малкина

«Питтсбург» прокомментировал ограбление российского нападающего команды Евгения Малкина.

Ранее стало известно, что неизвестные ворвались в дом 38-летнего россиянина в субботу, 11 января. Грабители похитили три чемпионских перстня Малкина за завоевание Кубка Стэнли.

Позже факт ограбления подтвердил сам хоккеист.

«В минувшие выходные в доме нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина произошла кража со взломом. Подробности ситуации не будут обнародованы, так как расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в это время, и мы не будем больше комментировать этот вопрос», — приводит текст заявления The New York Post.

В текущем сезоне Малкин набрал 33 (8+25) очков в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ.