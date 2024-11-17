«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Питтсбург» дома обыграл «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ — 4:3 Б.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и с 17 очками расположился на 13-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 14 очками — на 14-м месте «Запада».