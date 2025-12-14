«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург», у Аскарова 38 сэйвов

«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.

У гостей в основное игровое время заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли (дважды), Йон Клингберг, Вильям Эклунд и Маклин Селебрини, у хозяев — Сидни Кросби, Рутгер Макгроэрти, Кевин Хэйс, Брайан Раст и Энтони Манта. Победный гол на третьей минуте овертайма забил Клингберг.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 бросков в створ из 43. Его соотечественник, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не играл из-за травмы нижней части тела.

В третьем периоде «Питтсбург» вел со счетом 5:1, однако затем пропустил четыре гола подряд.

«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 36 очками после 30 матчей. «Сан-Хосе» (35 очков после 33 игр) располагается на седьмом месте.