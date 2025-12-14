«Сан-Хосе» обыграл «Питтсбург», у Аскарова 38 сэйвов
«Сан-Хосе» победил «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.
У гостей в основное игровое время заброшенными шайбами отметились Тайлер Тоффоли (дважды), Йон Клингберг, Вильям Эклунд и Маклин Селебрини, у хозяев — Сидни Кросби, Рутгер Макгроэрти, Кевин Хэйс, Брайан Раст и Энтони Манта. Победный гол на третьей минуте овертайма забил Клингберг.
Российский вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров отразил 38 бросков в створ из 43. Его соотечественник, форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не играл из-за травмы нижней части тела.
В третьем периоде «Питтсбург» вел со счетом 5:1, однако затем пропустил четыре гола подряд.
«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд. Он занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 36 очками после 30 матчей. «Сан-Хосе» (35 очков после 33 игр) располагается на седьмом месте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|1
|1
|0
|2
|2
|Коламбус
|1
|1
|0
|2
|3
|Нью-Джерси
|1
|1
|0
|2
|4
|Рейнджерс
|2
|1
|1
|2
|5
|Каролина
|1
|0
|1
|1
|6
|Филадельфия
|2
|0
|2
|1
|7
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|8
|Айлендерс
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|2
|1
|1
|3
|2
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|3
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|4
|Торонто
|2
|1
|1
|2
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|7
|Баффало
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Юта
|1
|1
|0
|2
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Миннесота
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Нэшвилл
|1
|0
|1
|0
|8
|Чикаго
|2
|0
|2
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|2
|1
|1
|3
|2
|Сиэтл
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сан-Хосе
|1
|1
|0
|2
|5
|Ванкувер
|2
|1
|1
|2
|6
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|7
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|8
|Калгари
|1
|0
|1
|0
|3.10
|01:30
|Детройт – Рейнджерс
|- : -
|3.10
|02:00
|Каролина – Вашингтон
|- : -
|3.10
|03:00
|Виннипег – Бостон
|- : -
|3.10
|04:00
|Даллас – Сент-Луис
|- : -
|3.10
|05:00
|Вегас – Анахайм
|- : -