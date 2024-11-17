«Питтсбург» по буллитам обыграл «Сан-Хосе» и прервал серию из трех поражений

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:3.

В составе «Пингвинз» отличились Брайан Рост, Ессе Пульюярви и Сидни Кросби, Евгений Малкин забросил победный буллит. У «Шаркс» дубль оформил Тайлер Тоффоли, еще один гол забил Микаэль Гранлунд.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений и с 17 очками расположился на 13-м месте в Восточной конференции. «Сан-Хосе» с 14 очками — на 14-м месте «Запада».