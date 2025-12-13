«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Питтсбург» и «Сан-Хосе» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 13 декабря

«Питтсбург» и «Сан-Хосе» встретятся в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 13 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Пи-пи-джи Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (США), стартовое вбрасывание — в 23.00 по московскому времени.

«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

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Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Игры североамериканской лиги в прямом эфире появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат

13 декабря, 23:00. PPG Paints Arena (Питтсбург) Питтсбург Сан-Хосе

В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Питтсбург» провел 29 матчей и набрал 35 очков, предыдущим соперником «Пингвинз» был «Монреаль» (2:4). У «Сан-Хосе» — 32 матча и 33 очка, в пятницу «Шаркс» обыграли «Торонто» (3:2 ОТ).