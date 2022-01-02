«Питтсбург» победил «Сан-Хосе», проведя шесть шайб в первом периоде. Барабанов отметился голом

«Питтсбург» обыграл «Сан-Хосе» (8:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хет-трик в составе победителей сделали Эван Родригес и Брайан Раст. Также отличились Джейк Гюнцель, и Каспер Бьеркквист.

У гостей первую шайбу забросил российский форвард Александр Барабанов. Кроме него, забивали Брент Бернс, Мэтт Ньето, Эрик Карлоссон и Логан Кутюр.

«Питтсбург» набрал 41 очко и занимает седьмое место в Восточной конференции. У «Сан-Хосе» 35 очков и десятая позиция на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Сан-Хосе» — 8:5 (6:1, 0:1, 2:3)

Голы: Родригес — 11 (Петтерссон, Хейнен), 1:03 — 1:0. Гюнтцель — 16 (Раст, Кросби), 3:12 — 2:0. Родригес — 12 (Хейнен, Симон), 4:11 — 3:0. Раст — 3 (Летанг, Дюмулин), 6:09 — 4:0. Барабанов — 5 (Майер, Власик), 15:33 — 4:1. Бьерквист — 1 (Зогорна, Лафферти), 16:29 — 5:1. Раст — 4 (Марино, Петтерссон), 19:32 — 6:1. Бернс — 4 (бол., Бонино, Грегор), 34:27 — 6:2. Нието — 2 (Миддлтон, Кольяно), 40:20 — 6:3. Карлссон — 9 (Майер, Миддлтон), 43:01 — 6:4. Кутюр — 12 (Майер), 44:09 — 6:5. Родригес — 13 (бол., Летанг, Раст), 57:59 — 7:5. Раст — 5 (п.в., Кросби, Летанг), 59:49 — 8:5.

Вратари: Десмит — Раймер (Савченко, 20:00, 58:34 — 59:49).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (17+8+14) — 27 (10+7+10).

Наши: — - Барабанов (15.26/2/-2).

2 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.