«Питтсбург» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Пингвинз» голами отметились Блэйк Лизотт, Рикард Ракелль и Филип Томасино. Голы «рейнджеров» на счету Винса Трочека и Адама Фокса.

«Питтсбург» с 55 очками занимает 14-е место в Восточной конференции. «Рейнджерс» идут на 12-й строчке — 56 очков.

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