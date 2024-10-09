«Питтсбург» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 10 октября. Матч состоится на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 02.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Рейнджерс» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. В прямом эфире следить за игрой можно в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат НХЛ стартовал 4 октября 2024-го и завершится 18 апреля 2025-го. Кубок Стэнли пройдет с апреля по июнь.

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