Два очка Панарина и 29 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург»
«Рейнджерс» разгромили «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0.
Российский нападающий Артемий Панарин отметился двумя голевыми передачами. Это его первые очки в новом сезоне.
Российский голкипер Игорь Шестеркин отразил все 29 бросков и был признан второй звездой матча.
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«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 0:6 (0:3, 0:1, 0:2)
Голы: Кэррик — 1 (Труба, Бродзински), 2:24 — 0:1. Лафренье — 1 (Панарин), 17:23 — 0:2. Крайдер — 1 (Труба, Смит), 19:48 — 0:3. Хытил — 1 (Куилль), 29:39 — 0:4. Крайдер — 2 (мен.), 51:35 — 0:5. Трочек — 1 (Лафренье, Панарин), 56:59 — 0:6.
Вратари: Джерри — Шестеркин.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 29 (10+9+10) — 41 (15+14+12).
Наши: Малкин (17.20/1/-2) — Панарин (16.45/2/+2).
10 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|6
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|7
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Питтсбург
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|4
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|7
|Бостон
|1
|0
|1
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|1
|1
|0
|2
|2
|Юта
|1
|1
|0
|2
|3
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|4
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|8
|Колорадо
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|2
|Калгари
|1
|1
|0
|2
|3
|Ванкувер
|1
|0
|1
|1
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|1
|0
|1
|0
|8
|Эдмонтон
|1
|0
|1
|0
|11.10
|02:00
|
Оттава – Флорида
|- : -
|11.10
|02:00
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|11.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|- : -
|11.10
|02:00
|
Бостон – Монреаль
|- : -
|11.10
|02:00
|
Баффало – Лос-Анджелес
|- : -
|11.10
|02:30
|
Айлендерс – Юта
|- : -
|11.10
|03:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|11.10
|03:00
|
Нэшвилл – Даллас
|- : -
|11.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Сент-Луис
|- : -