Шайба Малкина помогла «Питтсбургу» разгромить «Рейнджерс» в четвертом матче серии, Шестеркин был заменен на Георгиева

«Питтсбург» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 7:2.

В составе «Пингвинз» 3 (1+2) очка набрал Сидни Кросби, 2 (1+1) очка у Джейка Гюнцеля, еще по шайбе забросили Майкл Мэтсон, Марк Фридман, Дентон Хайен, Джефф Картер и Евгений Малкин. У гостей отличились Алексис Лафренье и Адам Фокс с передачи Артемия Панарина.

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (24 сейва) был заменен на Александра Георгиева (10 сейвов) после шести пропущенных шайб.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Питтсбурга». Следующий матч пройдет 12 мая и начнется в 2:00 мск.