«Питтсбург» победил «Рейнджерс», Малкин забросил 455-ю шайбу в НХЛ

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Пингвинов» отличились Сидни Кросби, Брайан Раст и Евгений Малкин. Малкин забросил свою 455-ю шайбу в НХЛ, а также набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю Сергея Федорова.

У «Рейнджерс» дубль сделал Крис Крайдер. Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 32 матчах. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке с 41 очком в 34 играх.

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«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Крайдер — 15 (Трочек), 0:22 — 0:1. Малкин — 11 (бол., Кросби), 34:24 — 1:1. Раст — 8 (бол., Жозеф, Зукер), 39:47 — 2:1. Кросби — 18 (Гюнцель, Ракелль), 48:40 — 3:1. Крайдер — 16 (Трочек, Бродзински), 50:03 — 3:2.

Вратари: Джерри — Шестеркин (58:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 28 (8+10+10).

Наши: Малкин (19.55/3/0) — Кравцов (7.18/0/0), Панарин (22.17/4/0).

21 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18005 зрителей.