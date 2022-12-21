«Питтсбург» победил «Рейнджерс», Малкин забросил 455-ю шайбу в НХЛ
«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.
У «Пингвинов» отличились Сидни Кросби, Брайан Раст и Евгений Малкин. Малкин забросил свою 455-ю шайбу в НХЛ, а также набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю Сергея Федорова.
У «Рейнджерс» дубль сделал Крис Крайдер. Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.
«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 32 матчах. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке с 41 очком в 34 играх.
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«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Голы: Крайдер — 15 (Трочек), 0:22 — 0:1. Малкин — 11 (бол., Кросби), 34:24 — 1:1. Раст — 8 (бол., Жозеф, Зукер), 39:47 — 2:1. Кросби — 18 (Гюнцель, Ракелль), 48:40 — 3:1. Крайдер — 16 (Трочек, Бродзински), 50:03 — 3:2.
Вратари: Джерри — Шестеркин (58:08).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 24 (7+10+7) — 28 (8+10+10).
Наши: Малкин (19.55/3/0) — Кравцов (7.18/0/0), Панарин (22.17/4/0).
21 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18005 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|32
|20
|12
|46
|2
|Нью-Джерси
|32
|21
|11
|44
|3
|Питтсбург
|32
|19
|13
|42
|4
|Рейнджерс
|34
|18
|16
|41
|5
|Айлендерс
|33
|18
|15
|38
|6
|Вашингтон
|34
|17
|17
|38
|7
|Филадельфия
|33
|11
|22
|29
|8
|Коламбус
|32
|10
|22
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|31
|25
|6
|52
|2
|Торонто
|33
|20
|13
|46
|3
|Тампа-Бэй
|31
|20
|11
|41
|4
|Баффало
|32
|16
|16
|34
|5
|Флорида
|33
|15
|18
|34
|6
|Детройт
|31
|13
|18
|33
|7
|Монреаль
|32
|15
|17
|32
|8
|Оттава
|32
|14
|18
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|33
|19
|14
|44
|2
|Виннипег
|32
|21
|11
|43
|3
|Миннесота
|31
|18
|13
|38
|4
|Колорадо
|30
|17
|13
|36
|5
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|6
|Нэшвилл
|30
|13
|17
|30
|7
|Аризона
|30
|10
|20
|25
|8
|Чикаго
|30
|7
|23
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|34
|22
|12
|45
|2
|Лос-Анджелес
|34
|17
|17
|39
|3
|Сиэтл
|30
|17
|13
|37
|4
|Эдмонтон
|33
|17
|16
|36
|5
|Калгари
|32
|14
|18
|34
|6
|Ванкувер
|31
|13
|18
|29
|7
|Сан-Хосе
|33
|10
|23
|26
|8
|Анахайм
|32
|9
|23
|21
|21.12
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|3 : 2
|21.12
|03:00
|
Торонто – Тампа-Бэй
|4 : 1
|21.12
|03:00
|
Филадельфия – Коламбус
|5 : 3
|21.12
|04:00
|
Виннипег – Оттава
|5 : 1
|21.12
|06:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|21.12
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|21.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Калгари
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|33
|54
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|50
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|28
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|32
|26
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|33
|24
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|22
|1.89
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|1.96