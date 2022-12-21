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Сегодня, 05:41

«Питтсбург» победил «Рейнджерс», Малкин забросил 455-ю шайбу в НХЛ

Иван Торопцев
Корреспондент
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Евгений Малкин (справа).
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» на своем льду в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Пингвинов» отличились Сидни Кросби, Брайан Раст и Евгений Малкин. Малкин забросил свою 455-ю шайбу в НХЛ, а также набрал 1179-е очко в лиге и догнал по этому показателю Сергея Федорова.

У «Рейнджерс» дубль сделал Крис Крайдер. Российский голкипер команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 42 очками в 32 матчах. «Рейнджерс» идут на седьмой строчке с 41 очком в 34 играх.

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«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Голы: Крайдер — 15 (Трочек), 0:22 — 0:1. Малкин — 11 (бол., Кросби), 34:24 — 1:1. Раст — 8 (бол., Жозеф, Зукер), 39:47 — 2:1. Кросби — 18 (Гюнцель, Ракелль), 48:40 — 3:1. Крайдер — 16 (Трочек, Бродзински), 50:03 — 3:2.

Вратари: Джерри — Шестеркин (58:08).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 24 (7+10+7) — 28 (8+10+10).

Наши: Малкин (19.55/3/0) — Кравцов (7.18/0/0), Панарин (22.17/4/0).

21 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18005 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 20 12 46
2 Нью-Джерси 32 21 11 44
3 Питтсбург 32 19 13 42
4 Рейнджерс 34 18 16 41
5 Айлендерс 33 18 15 38
6 Вашингтон 34 17 17 38
7 Филадельфия 33 11 22 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 31 25 6 52
2 Торонто 33 20 13 46
3 Тампа-Бэй 31 20 11 41
4 Баффало 32 16 16 34
5 Флорида 33 15 18 34
6 Детройт 31 13 18 33
7 Монреаль 32 15 17 32
8 Оттава 32 14 18 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 33 19 14 44
2 Виннипег 32 21 11 43
3 Миннесота 31 18 13 38
4 Колорадо 30 17 13 36
5 Сент-Луис 32 16 16 33
6 Нэшвилл 30 13 17 30
7 Аризона 30 10 20 25
8 Чикаго 30 7 23 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 34 22 12 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 30 17 13 37
4 Эдмонтон 33 17 16 36
5 Калгари 32 14 18 34
6 Ванкувер 31 13 18 29
7 Сан-Хосе 33 10 23 26
8 Анахайм 32 9 23 21
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29.12
21.12 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 4 : 1
21.12 03:00
Питтсбург – Рейнджерс
3 : 2
21.12 03:00
Торонто – Тампа-Бэй
 4 : 1
21.12 03:00
Филадельфия – Коламбус
 5 : 3
21.12 04:00
Виннипег – Оттава
 5 : 1
21.12 06:00
Сиэтл – Сент-Луис
 - : -
21.12 06:30
Лос-Анджелес – Анахайм
 - : -
21.12 06:30
Сан-Хосе – Калгари
 - : -
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Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 33 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

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Бостон

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Петр Кочетков

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