Гол Малкина принес «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Рейнджерс» со счетом 1:0.

Единственную шайбу забросил Евгений Малкин, реализовавший большинство. Вратарь команды из Нью-Йорка Игорь Шестеркин отразил 25 бросков.

После этого матча «Питтсбург» с 72 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Рейнджерс» с 71 очками — на пятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Малкин — 8 (бол., Раст, Кросби), 45:09 — 1:0.

Вратари: Джерри — Шестеркин (58:15).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 26 (6+9+11) — 27 (12+5+10).

Наши: Малкин (15.30/3/0) — Панарин (22.11/2/0).

26 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.