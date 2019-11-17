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«Питтсбург» разгромил «Торонто», Малкин набрал 2 очка

05:50
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«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромил «Торонто» — 6:1. В составе победителей по три очка набрали Доминик Кахун (2+1) и Брайан Раст (1+2). На счету Евгения Малкина гол, результативная передача, 2 минуты штрафа, 4 броска в створ и блокшот за 15.37 на льду.

У Ильи Михеева показатель полезности «+1» и 7 бросков в створ за 15.16.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков

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