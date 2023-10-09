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Сегодня, 13:00

«Питтсбург»: расписание матчей НХЛ в октябре

Опубликовано расписание игр «Питтсбурга» на октябрь 2023
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин (ХК «Питтсбург Пингвинз»).
Фото AFP

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Питтсбург» начнет сезон 11 октября, в среду, матчем на домашней арене против «Чикаго».

«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 03.00. «Питтсбург» — «Чикаго»

14 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

15 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Калгари»

19 октября. 02.30. «Детройт» — «Питтсбург»

22 октября. 02.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»

25 октября. 02.30. «Питтсбург» — «Даллас»

27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»

29 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Оттава»

31 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Анахайм»

Календарь матчей «Пингвинз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Евгений Малкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Вашингтон»: расписание матчей НХЛ в октябре
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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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