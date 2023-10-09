«Питтсбург»: расписание матчей НХЛ в октябре
Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Питтсбург» начнет сезон 11 октября, в среду, матчем на домашней арене против «Чикаго».
«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023
11 октября. 03.00. «Питтсбург» — «Чикаго»
14 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»
15 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Калгари»
19 октября. 02.30. «Детройт» — «Питтсбург»
22 октября. 02.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»
25 октября. 02.30. «Питтсбург» — «Даллас»
27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»
29 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Оттава»
31 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Анахайм»
Календарь матчей «Пингвинз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -