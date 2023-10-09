«Питтсбург»: расписание матчей НХЛ в октябре

Регулярный чемпионат НХЛ сезона-2023/2024 стартует 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го. «Питтсбург» начнет сезон 11 октября, в среду, матчем на домашней арене против «Чикаго».

«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023

11 октября. 03.00. «Питтсбург» — «Чикаго»

14 октября. 02.00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

15 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Калгари»

19 октября. 02.30. «Детройт» — «Питтсбург»

22 октября. 02.00. «Сент-Луис» — «Питтсбург»

25 октября. 02.30. «Питтсбург» — «Даллас»

27 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Колорадо»

29 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Оттава»

31 октября. 02.00. «Питтсбург» — «Анахайм»

Календарь матчей «Пингвинз» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»