«Питтсбург» провел закрытое собрание после поражения от «Тампы»

«Питтсбург» провел общекомандное собрание за закрытыми дверями после поражения от «Тампы» (1:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает журналист Джош Йохе.

Команда Майка Салливана уступила в третьей игре подряд.

«Питтсбург» с 25 очками занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. 9 декабря «Пингвинз» встретятся с «Флоридой».