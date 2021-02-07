«Питтсбург» провел переговоры с несколькими кандидатами на пост генерального менеджера

«Питтсбург» продолжает поиск нового генерального менеджера. Руководство клуба провело собеседования с несколькими кандидатами, сообщает Sportsnet.

В этот список входят Патрик Альвин (исполняющий обязанности генменеджера «Пингвинз»), Джон Фергюсон-младший (директор по развитию игроков «Бостона»), Кевин Уикс (телекомментатор), Майкл Фута (экс-ассистент генменеджера «Лос-Анджелеса»), Рон Хекстолл (экс-генменеджер «Филадельфии»), Марк Хантер (экс-ассистент генменеджера «Торонто»), Джейсон Карманос (ранее работал в системе «Питтсбурга», в октябре был уволен) и Крис Макфарленд (ассистент генменеджера «Колорадо»).

Число кандидатов может увеличиться, но в целом клуб склонен сократить его и приступить к следующему раунду переговоров претендентов с владельцами клуба Марио Лемье и Роном Берклом.