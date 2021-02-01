НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» проведет переговоры с претендентами на пост генерального менеджера

20:15
Теги:

«Питтсбург продолжает работу по поиску нового генерального менеджера. Фаворитом на эту должность считается Патрик Альвин, который пока является исполняющим обязанности генменеджера, сообщает The Athletic.

Клуб проведет с ним формальное собеседование. Также «Пингвинз» назначили встречи с несколькими претендентами: Рон Хекстолл (советник генмеджера «Лос-Анджелеса»), Кевин Уикс (телекомментатор), Майк Фута (бывший помощник генмеджера «Лос-Анджелеса»), Майк Гиллис (экс-генменеджер «Анахайма»), Джон Фергюсон-младший (глава отдела по развитию игроков «Бостона).

А вот Крис Друри и Скотт Мелланби, которые работают в «Рейнджерс» и «Монреале» соответственно, в этот список не попали.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир