«Питтсбург» проведет переговоры с претендентами на пост генерального менеджера

«Питтсбург продолжает работу по поиску нового генерального менеджера. Фаворитом на эту должность считается Патрик Альвин, который пока является исполняющим обязанности генменеджера, сообщает The Athletic.

Клуб проведет с ним формальное собеседование. Также «Пингвинз» назначили встречи с несколькими претендентами: Рон Хекстолл (советник генмеджера «Лос-Анджелеса»), Кевин Уикс (телекомментатор), Майк Фута (бывший помощник генмеджера «Лос-Анджелеса»), Майк Гиллис (экс-генменеджер «Анахайма»), Джон Фергюсон-младший (глава отдела по развитию игроков «Бостона).

А вот Крис Друри и Скотт Мелланби, которые работают в «Рейнджерс» и «Монреале» соответственно, в этот список не попали.