«Питтсбург» проиграл «Монреалю» второй матч в серии, ведя в счете 3:1

«Монреаль» обыграл «Питтсбург» в третьем матче квалификационного раунда Кубка Стэнли — 4:3. «Пингвины» вели 3:1, но упустили преимущество. Счет в серии 2-1.

На счету Евгения Малкина результативная передача, показатель полезности «-2», 2 броска в створ и 2 минуты штрафа за 18.42 на льду.

Серии квалификационного раунда Кубка Стэнли проводятся до трех побед. 8 претендентов на 4 места в первом раунде плей-офф в Восточной конференции играют в Торонто, в Западной — в Эдмонтоне.

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Квалификационный раунд

«Монреаль» — «Питтсбург» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Уэбер — 1 (Лехконен, Байрон), 4:57 — 1:0. Хернквист — 1 (бол., Малкин, Кросби), 8:40 — 1:1. Зукер — 2 (бол., Раст, Марино), 9:39 — 1:2. Блюгерс — 1 (Астон-Ризе, Танев), 25:34 — 1:3. Друэн — 1 (Чиаро, Уэбер), 30:13 — 2:3. Байрон — 1 (Сузуки, Уэбер), 35:50 — 3:3. Питри — 2 (Чиаро, Дано), 45:33 — 4:3.

Вратари: Прайс — Мюррей (58:10).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (11+13+7) — 33 (14+11+8).

Наши: — - Малкин (18.42/2/-2).

6 августа. Торонто. Scotiabank Arena.