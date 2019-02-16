23:42 | Хоккей — НХЛ

"Питтсбург" проиграл "Калгари", Малкин оформил дубль

Евгений Малкин (№ 71). Фото Jeff Curry-USA TODAY Sports
Евгений Малкин (№ 71). Фото Jeff Curry-USA TODAY Sports
Обсудить
0

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Калгари" (4:5).

Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин был признан второй звездой встречи: он забросил две шайбы в большинстве и отдал одну результативную передачу, но закончил встречу с показателем полезности "-2".

Предыдущую игру "Пингвинов" Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Питтсбург" – "Калгари" – 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)

Голы: Манджапане – 2 (Кюлингтон, Райан), 7:06 – 0:1. Гюнтцель – 28 (Шульц, Бьюгстад), 17:41 – 1:1. Фролик – 12 (Ткачак, Андерссон), 21:39 – 1:2. Чарник – 3 (Райан), 23:12 – 1:3. Кросби – 25 (бол., Малкин, Кессел), 26:52 – 2:3. Хэмоник – 4 (Монахэн, Линдхольм), 36:02 – 2:4. Беннетт – 11 (бол., Райан, Баклунд), 38:31 – 2:5. Малкин – 15 (бол., Кросби, Кессел), 45:42 – 3:5. Малкин – 16 (бол., Летанг, Кросби), 54:41 – 4:5.

Вратари: Мюррей (Десмит, 40:00, 58:32) – Смит.

Штраф: 18 – 20.

Броски: 38 (13+14+11) – 31 (9+15+7).

Наши: Малкин (20.16/5/-2) – -.

16 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2018-2019/​

Загрузка...
Материалы других СМИ