"Питтсбург" проиграл "Калгари", Малкин оформил дубль

"Питтсбург" в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил "Калгари" (4:5).
Нападающий "Пингвинз" Евгений Малкин был признан второй звездой встречи: он забросил две шайбы в большинстве и отдал одну результативную передачу, но закончил встречу с показателем полезности "-2".
Предыдущую игру "Пингвинов" Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Питтсбург" – "Калгари" – 4:5 (1:1, 1:4, 2:0)
Голы: Манджапане – 2 (Кюлингтон, Райан), 7:06 – 0:1. Гюнтцель – 28 (Шульц, Бьюгстад), 17:41 – 1:1. Фролик – 12 (Ткачак, Андерссон), 21:39 – 1:2. Чарник – 3 (Райан), 23:12 – 1:3. Кросби – 25 (бол., Малкин, Кессел), 26:52 – 2:3. Хэмоник – 4 (Монахэн, Линдхольм), 36:02 – 2:4. Беннетт – 11 (бол., Райан, Баклунд), 38:31 – 2:5. Малкин – 15 (бол., Кросби, Кессел), 45:42 – 3:5. Малкин – 16 (бол., Летанг, Кросби), 54:41 – 4:5.
Вратари: Мюррей (Десмит, 40:00, 58:32) – Смит.
Штраф: 18 – 20.
Броски: 38 (13+14+11) – 31 (9+15+7).
Наши: Малкин (20.16/5/-2) – -.
16 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.
8️⃣1️⃣ ➡️ 8️⃣7️⃣ ➡️ 7️⃣1️⃣ ➡️ 🚨 pic.twitter.com/yX6G6Sxcoh– Pittsburgh Penguins (@penguins) 16 февраля 2019 г.
EVGENI MALKIN AND THE LASER BEAM SNIPE.– Pittsburgh Penguins (@penguins) 16 февраля 2019 г.
Nice screen, Hornqvist! pic.twitter.com/fFmw7rur9m