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«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на гол Малкина

04:48
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«Баффало» на выезде переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Шири — 1 (Миттельштадт), 5:23 — 0:1. Малкин — 1 (бол., Летанг, Кросби), 25:50 — 1:1. Шири — 2 (бол., Миттельштадт, Миллер), 34:03 — 1:2. Далин — 1 (Райнхарт, Улофссон), 39:16 — 1:3.

Вратари: Мюррей (57:56) — Хаттон.

Штраф: 4 — 10.

Броски: 29 (13+5+11) — 41 (17+13+11).

Наши: Малкин (20.20/4/0) — -.

4 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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