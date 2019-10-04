«Питтсбург» проиграл «Баффало», несмотря на гол Малкина
04:48
«Баффало» на выезде переиграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отметился голом.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Баффало» — 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
Голы: Шири — 1 (Миттельштадт), 5:23 — 0:1. Малкин — 1 (бол., Летанг, Кросби), 25:50 — 1:1. Шири — 2 (бол., Миттельштадт, Миллер), 34:03 — 1:2. Далин — 1 (Райнхарт, Улофссон), 39:16 — 1:3.
Вратари: Мюррей (57:56) — Хаттон.
Штраф: 4 — 10.
Броски: 29 (13+5+11) — 41 (17+13+11).
Наши: Малкин (20.20/4/0) — -.
4 октября. Питтсбург. PPG Paints Arena.
MALKAMANIA RETURNS TO THE CITY OF PITTSBURGH! pic.twitter.com/BAdvqvTkXD— Pittsburgh Penguins (@penguins) October 4, 2019
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